Nuovo comandante dei vigili urbani 

È Enrico Zaru il nuovo comandante della Polizia municipale. Originario di Ales, residente ad Assemini, ha 48 anni. Avvocato fino al 2020, è stato vice comandante a Monastir. «Raccolgo un'eredità pesante - ha affermato Zaru - quella di Monica Loi, farò il possibile per non far sentire la sua mancanza. Sono entusiasta di questo nuovo incarico».

Arrivano anche gli auguri della sindaca Monica Cadeddu: «Do il benvenuto al nuovo comandante Enrico Zaru e gli auguro buon lavoro a nome di tutta la comunità. Un saluto e un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto da Monica Loi, che lo ha preceduto». I ringraziamenti alla comandante uscente e il benvenuto al nuovo anche dall'opposizione «Auguri a Monica Loi per il suo incarico a Uta», dice Leopoldo Trudu «e benvenuto al comandante appena arrivato». (c. m.)

