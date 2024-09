Nuovo comandante al Beccaria, caccia ai 3 evasi 

MILANO. Proseguono le ricerche dei tre ragazzi evasi domenica dal carcere minorile Beccaria, due fratelli di 16 e 17 anni accusati di rapina e un 17enne in custodia cautelare per tentato omicidio. I tre sarebbero riusciti a fuggire scavalcando il muro di cinta. I fratelli, di origini egiziane, si sono allontanati insieme intorno alle 15.45, il terzo, di Pavia, da solo in serata. Il più piccolo era scappato anche a giugno con un altro detenuto, ma la fuga era durata meno di 12 ore. Entrambi i fratelli, poi, sono stati tra i promotori della rivolta della notte tra il 31 agosto e il primo settembre, quando in quattro avevano cercato di evadere, approfittando del caos generato da alcuni incendi appiccati ai materassi. Ieri al Beccaria è arrivata un’unità di sostegno agli agenti e si è insediato il nuovo comandante Raffaele Cristofaro.

«Il Beccaria - ha detto l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis - deve essere chiuso e devono essere abolite le carceri per minori. Questo è l’effetto del decreto Caivano, che ha ampliato la possibilità di ricorrere alle misure cautelari in carcere per i minorenni». Ieri intanto è stato catturato Antonio Luzzi, 43 anni, evaso dal carcere di Avellino domenica sera scavalcando il muro di cinta. È accusato di furti e rapine.

