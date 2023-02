Nuovo colpo della banda dei parcheggi in vico Verdi 

Ennesimo raid a Oristano contro le casse automatiche dei parcheggi sotterranei. È il quinto furto con scasso in poche settimane. I ladri sono entrati in azione tra sabato e domenica in vico Verdi: hanno forzato la cassa dall’alto con una leva e, preso il bottino, sono fuggiti via. Hanno agito anche questa volta senza timore, nonostante la presenza delle telecamere. Presumibilmente si tratta della stessa banda che da settimane colpisce nei parcheggi. Il primo blitz risale alla notte tra il 21 e il 22 gennaio in via Carducci. Il 26 gennaio invece è stata manomessa la cassa del parcheggio sotterraneo di via Mariano. Poi in vico Verdi, di nuovo in via Carducci e la notte scorsa sono tornati in vico Verdi dove il macchinario era stato già ripristinato.

Ad avvisare la ditta è stato un cittadino che di buon mattino si è accorto che la cassa era aperta. Per la società che gestisce il servizio della sosta a pagamento si tratta di un danno non indifferente. «Non possiamo più andare avanti in questo modo – sbotta Giancarlo Milia, uno dei responsabili del raggruppamento di imprese formato dalla Easy Help di Recanati e dalla Stop di Macerata - Le telecamere hanno ripreso tutto, ci auguriamo che le forze dell’ordine incastrino al più presto la banda. Noi abbiamo pensato persino di fare le ronde la notte, solleciterò l’intervento del prefetto e del sindaco».