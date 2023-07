Nuovo Codice della strada: limiti più stringenti per i giovani 

Roma. Arriverà solo in autunno, alla fine dell’iter parlamentare, la stretta del nuovo codice della strada sui neopatentati per portare da uno a tre anni il divieto di guida di auto potenti. Ma già ora, nei confronti dei giovani che hanno preso da poco il documento di guida, esistono alcune norme specifiche: per i primi tre anni i neo-patentati non devono superare i 100 chilometri orari in autostrada e i 90 nelle principali strade extraurbane.

Una norma specifica per i neopatentati e per i giovani fino a 21 anni, poi, riguarda la possibilità di mettersi al volante dopo aver bevuto alcolici: il divieto in questo caso è assoluto. Ora, poi, è previsto il divieto di guida di auto potenti ma solo per un anno dal conseguimento della patente. Questo periodo sarà allungato a tre con il nuovo codice. Entro questo periodo infatti la norma prevede che non si possano guidare autovetture a motore termico con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t ma anche veicoli per il trasporto fino ad otto persone che abbiano la potenza massima pari o superiore a 70 kW. Per le elettriche o ibride plug-in non si può invece andare oltre i 65 kW/t, riferita alla tara, ma compreso il peso della batteria.

Il disegno di legge non appena entrerà in vigore prevede una maggiore educazione stradale nelle scuole e un rafforzamento delle misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. Ci sarà il divieto assoluto di assumere alcolici per i conducenti già condannati per reati specifici e l’obbligo di installare il cosiddetto “alcolock”, che impedisce l’avvio del motore se il tasso alcolemico del guidatore è superiore allo zero. Inoltre sarà punibile, a prescindere dallo stato di alterazione psico-fisica, guidare avendo assunto droghe: la positività al test rapido farà scattare immediatamente il ritiro della patente e il divieto di riprendere la patente per tre anni. Per i recidivi previsto anche il ritiro a vita. Sospensione della patente anche per chi guida parlando al telefonino.

