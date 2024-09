Nuovo climatizzatore alle Poste 

Il caldo terribile delle scorse settimane sembra ormai alle spalle ma agli utenti dell’ufficio postale di Pirri farà sicuramente piacere sapere che d’ora in poi troveranno un ambiente fresco anche nei giorni di afa (che potrebbero tornare).

Poste Italiane ha infatti annunciato di avere installato nella filiale di via Salvo d’Acquisto un nuovo impianto di climatizzazione, «in grado di ottimizzare il microclima interno sia negli ambienti aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale».L’intervento inoltre «consentirà una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica» ed «è in linea con il miglioramento del confort ma anche con le politiche aziendali finalizzate alla sostenibilità e all’attuazione di azioni finalizzate alla tutela ambientale e al risparmio energetico e a garantire soluzioni efficienti e sostenibili per gli uffici postali e più in generale per tutti le sedi aziendali».L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

