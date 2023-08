Nuovo centro sociale nell’ex sala Pira, c’è l’ok all’intervento 

La sala Pira rinascerà come centro di aggregazione e di incontro fra generazioni. Le risorse per ristrutturare l’immobile a due passi dall’ex Convento dei Cappuccini, da anni preso di mira dai vandali, ci sono: 300mila euro in tutto stanziati dal Comune.

Ora la Giunta ha ufficializzato l’impegno con una delibera approvata di recente. «Quello spazio verrà rivitalizzato come centro polifunzionale», assicura l’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni. «Sarà il terzo polo di aggregazione che riusciremo ad aprire in città nell’arco di un anno», dice riferendosi alle altre due sedi inaugurate nei mesi scorsi: una in centro fra via Zara e via Diaz, con spazi per i giovani e gli anziani, e quello aperto in via Mar Ligure, dedicato ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie che vivono nel litorale quartese.

«Ovviamente per la sala Pira ci sarà un bando per affidare la gestione, con servizi che si aggiungeranno e andranno a completare quelli già esistenti negli altri centri», spiega Camboni.

I lavori di restyling - assicurano dal Comune - partiranno entro la fine dell’anno. «Sarà l’avvio di un processo di riqualificazione del parco Matteotti e di tutta quella zona del centro che presenta delle criticità e merita di essere valorizzata», conclude l’assessore alle Politiche sociali.

RIPRODUZIONE RISERVATA