Nuovo centro rifiuti, battaglia ferma al Consiglio di Stato 

Il via libera, il Consiglio comunale lo aveva dato più di un anno e mezzo fa: due nuovi ecocentri in via Abruzzi (un milione e seicento mila) e in viale dei Valenzani (un milione e duecentomila) che insieme a quelli già funzionanti di Sant’Elia e via San Paolo vanno a completare un’infrastrutturazione in città. «L’obiettivo è avere un ecocentro ogni 30-35mila abitanti, così come prescritto dalle linee guida», spiega l’assessore all’Igiene del Suolo Alessandro Guarracino. Due strutture (schermate con la piantumazione di grandi alberi) che grazie alla loro distribuzione geografica sarebbero dovuti entrare in funzione a dicembre del 2023 (perché finanziati con fondi React Ue, garantendo un conferimento dei rifiuti omogeneo in città. Ma c’è un problema: l’impianto di via dei Valenziani, per esempio, è bloccato al Consiglio di Stato per una controversia tra privati e amministrazione sulla scelta dell’area in cui costruire l’ecocentro. Chiuso il primo round al Tar, che ha dato ragione al Comune, ora la partita, come detto è al Consiglio di Stato. Si attende la sentenze dei giudici amministrativi per capire come quando i nuovi impianti potranno essere realizzati. ( ma. mad. )

