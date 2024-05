Nuovo centro per gli anziani: lavori finiti 

Un nuovo luogo dove i cittadini di Sestu più anziani potranno incontrarsi. Gli operai sono andati via, le transenne non ci sono più. L’edificio che una volta ospitava l’ex mercato civico ha cambiato un’altra volta aspetto e funzione, dopo oltre dieci anni di chiusura. Da quattro box usati per vendere vari alimentari, si è trasformato in uno spazio per accogliere il pubblico.

Il progetto

Lo scorso ottobre l’inizio dei lavori, quando, dopo la chiusura del vecchio centro anziani nel parco Marconi, questi ultimi erano rimasti senza uno spazio per stare insieme, anche solo per fare una partita a carte. La scelta del nuovo spazio è caduta presto sulla struttura di piazza Gramsci, uno dei luoghi più frequentati da uomini e donne “di una certa età”, che da sempre ammazzano il tempo tra una chiacchierata e l’altra sulle panchine. Nel corso di questi mesi hanno potuto dedicarsi anche all’osservazione del cantiere. Ora l’edificio è stato completamente ristrutturato e reso accessibile alle persone con disabilità.

Tra gli interventi eseguiti, l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni elenca «l’impermeabilizzazione rifatta, l’adeguamento dell’impianto elettrico, la sostituzione di alcune lampade per l’illuminazione, la realizzazione di nuovi bagni suddivisi per uomini, donne e persone con disabilità, una nuova climatizzazione, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti, la raschiatura delle vecchie pitture delle pareti, la rimozione del vecchio rivestimento, nuova pavimentazione, nuovi infissi, l’impianto idrico, elettrico, il collegamento alla linea internet adsl e all’antenna televisiva». Anche la facciata ha cambiato colore, dando all’edificio un aspetto di nuovo.

La sindaca

«I lavori sono terminati, la struttura è stata dotata di servizi igienici e resa confortevole», spiega la sindaca Paola Secci: «Lo spazio non è molto grande ma ospiterà i nostri cari nonni al riparo dalle intemperie in inverno e dal caldo d'estate». Ma dovrà passare ancora un po’ di tempo prima che i nonnini sestesi possano varcare la porta del loro nuovo spazio: «Contiamo di aprire appena ci verrà allacciato il contattore dell'energia elettrica», continua la sindaca. La palla è in mano all’Enel; «la vera novità è che insieme con i servizi sociali stiamo predisponendo un progetto per la terza età gestito da esperti che organizzeranno attività culturali, ludiche e di aggregazione sociale».

RIPRODUZIONE RISERVATA