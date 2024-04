Nuovo centro commerciale,  la minoranza va all’attacco 

Montano le polemiche sul centro commerciale che verrà costruito alle porte di Ussana. Oltre ai consiglieri di minoranza, tanti cittadini esprimono le proprie perplessità sul gruppo Facebook “Sei di Ussana se…”. La preoccupazione maggiore è il potenziale danno che il grande magazzino potrebbe arrecare alle piccole attività commerciali del paese: negozi come generi alimentari, macellerie e pescherie già presenti sul territorio da tempo rischierebbero di essere messe in ginocchio. «Non c’è chiarezza sull’impatto socioeconomico sulla comunità né se ci sia maggior vantaggio per la clientela oppure maggior danno per il tessuto economico. Se le attività economiche diminuiscono, diminuisce anche il valore economico dei locali commerciali sia come affitti che come prezzo di vendita. C’è molta incertezza, la questione non è stata gestita bene», afferma Paolo Loddo, capogruppo di minoranza.

Tra chi storce il naso emerge qualche cittadino che vede nel progetto l’utilità per la comunità: chi già acquista in questi centri commerciali, potrebbe farlo all’interno del proprio paese. «Le attività già presenti continueranno a vivere tranquillamente, io penso ai miei concittadini e offrirgli un maggior servizio. È giusto che sollevino le loro perplessità, ma noi come maggioranza lavoriamo per migliorare e dare una scelta maggiore ai nostri cittadini», afferma il sindaco Emidio Contini sulla polemica.

