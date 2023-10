Nuovo cappellano del Businco e del Brotzu, messa del vescovo Baturi per l’insediamento 

Era gremita la cappella dell’Ospedale Businco, lunedì pomeriggio, per una circostanza s peciale: la messa celebrata dall’Arcivescovo Giuseppe Baturi per l’inizio del servizio di don Fabrizio Pibiri, nuovo assistente religioso della struttura sanitaria che, con l’ospedale San Michele, costituisce l’Arnas Brotzu. A dargli il benvenuto è stata la dg Agnese Foddis, con il direttore amministrativo Ennio Filigheddu e da Maria Teresa Addis, direttore medico del Businco. Don Pibiri ha 56 anni, ed è stato ordinato sacerdote nel 1997. È stato parroco di Ballao per 14 anni e ha proseguito il suo ministero a Donori per altri 12.

