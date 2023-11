Nuovo cantiere per la rinascita del Villaggio Asproni 

Una nuovo cantiere per la rinascita del villaggio minerario Asproni, a Seddas Modditzis, nelle campagne tra Iglesias e Gonnesa.

I proprietari del villaggio hanno ottenuto un finanziamento del programma Next Generation Eu per ricostruire le coperture della casa Asproni: 150 mila euro per un intervento necessario a salvaguardare la costruzione simbolo del villaggio. «Tre anni fa, quando abbiamo iniziato la pulizia e la bonifica di ogni singola strada del villaggio, non avremmo mai immaginato di arrivare fino a qui - dice Annalisa Uccella, presidente della Vilminas - dopo aver aperto il cantiere della Direzione, ormai ultimato al 90 per cento, da qualche giorno è partito il nuovo cantiere per ricostruire le coperture della casa Asproni. È un passaggio importante di un percorso articolato e lungo, iniziato tre anni fa. L’obiettivo è far rinascere il villaggio, destinandolo a luogo di cultura e conoscenza». Un obiettivo ambizioso, un percorso fatto di tante tappe: l’ultima novità è il finanziamento per casa Asproni ma il viaggio continua, tanto è stato fatto e tanto ancora c’è da fare. «In due anni migliaia di visitatori sono saliti al villaggio e hanno conosciuto questo luogo della memoria, visitando i luoghi e ascoltando la storia - aggiunge - un risultato inaspettato, il progetto di rinascita va avanti».

