Nuovo cantiere per la metro in viale Cimitero, traffico quasi paralizzato nelle ore di punta 

Nonostante tanti cagliaritani siano già in vacanza, il nuovo cantiere della metropolitana in viale Cimitero sta già iniziando a creare i primi problemi di traffico.

Da lunedì gli operai si sono infatti spostati di lato: è stato riaperta (a doppio senso) la semi carreggiata che costeggia il cimitero monumentale e contemporaneamente è stato chiusa quella davanti ai campi sportivi della Rai, nel tratto compreso tra la via Goceano e viale Bonaria, proprio dove devono essere posizionati i binari della metro. Un cantiere che andrà avanti sino all’8 novembre. Tutto per consentire l’intervento per la realizzazione della linea che collega piazza Repubblica con la stazione ferroviaria.

Di certo c’è però che i primi giorni con la nuova viabilità non sono stati incoraggianti: nonostante il traffico in questi giorni sia scarso, in viale Cimitero si sono formate code nelle ore di punta, con molti automobilisti spazientiti sotto il caldo torrido di questi giorni. Una situazione non incoraggiante in vista di settembre, quando col ritorno begli uffici e la riapertura delle scuole quel punto della città potrebbe diventare l’ennesima infernale trappola.

