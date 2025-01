Nuovo cantiere, maxi ingorgo sulla ex 131 

Un lungo serpentone di auto a passo di lumaca. Gas di scarico a volontà e se le imprecazioni diventassero anidride carbonica, l’inquinamento sarebbe anche raddoppiato. Ecco la situazione sulla ex 131 all’altezza della prima rotatoria, nell’incrocio tra l’ex provinciale 8 che conduce a Sestu, la strada per Elmas e quella per la Corte del Sole.

La rabbia

Tutta colpa dei lavori che chiudono una parte della carreggiata. Così quella strada a due corsie per un breve tratto diventa a senso unico alternato. E un semaforo ferma tutti. «Credevamo che la rotonda avrebbe velocizzato le cose», commenta Gianna Dessì, «ma non sembra proprio». Per chi ha fretta la situazione non è delle migliori. La fila comincia al bivio della ex 131 tra lo svincolo per Sestu e la nuova 131. Segue la curva, affianca i vari centri commerciali, la rotonda, fino alla svolta e all’incrocio con la località su Moriscau; traffico in abbondanza anche nella direzione opposta, per chi lascia Sestu e percorre la discesa verso la rotonda.

E il cronometro non mente: «Sono in fila da venti minuti», sbuffa infastidita Virginia Contu, «ho un appuntamento, spero di arrivare in tempo». Per Nando Follesa «questa situazione non ci voleva, inoltre non hanno ancora riparato il tratto vicino alla rotonda, che è pieno di buche».

Il cantiere

I lavori sono scavi profondi, servono per sostituire tubature del gas, e non sono i primi della zona, già oggetto di altri scavi in passato per la fibra. Così, una strada a due corsie che risale a tanti anni fa, si rivela inadatta alla situazione attuale, con un traffico di centinaia di veicoli ogni pochi minuti; e basta un cantiere come questo a bloccare tutto. Un altro problema è poi proprio all’incrocio con su Moriscau: le auto che svoltano verso Sestu sono costrette ad allargare la curva, e possono trovarsi davanti chi arriva dal senso opposto. Per chi vuole entrare a Sestu occorre studiare vie alternative. Per esempio la nuova 131, svoltando in direzione Sestu, consente di entrare all’altezza della provinciale 4 e di via Costa, e si può anche andare alla Corte del Sole, passando dal retro dell’ingresso principale. Ma se bisogna andare in uno dei posti lungo la zona dei lavori non c’è proprio alternativa a fare la fila.

I tempi

Il cantiere potrebbe durare ancora tutta la settimana. Qualche soluzione ci sarebbe; qualcuno propone di allargare la strada nel primo tratto, dove è ridotta a due corsie in direzione nord e il lato opposto conduce a una strada dove si può unicamente fare inversione. E filtrano anche le prime voci dal Comune di progetti che potrebbero cambiare questa zona, migliorandone la viabilità.

