Nuovo cantiere, disagi sull’ex provinciale 

Due settimane a 30 chilometri orari e con il senso unico alternato, in una delle strade più trafficate di Sestu, la ex provinciale 8, nota anche come via Vittorio Veneto. È quanto prevede una ordinanza comunale riguardante dei lavori che dovrebbero partire da oggi e durare fino al 29.

La ragione questa volta riguarda una serie di collegamenti di privati alla rete di E-distribuzione, e per effettuarli sarà necessario fare degli scavi lungo la strada, fino alla rotatoria che s’incrocia con via Cagliari. Si prevede anche di ricorrere a un semaforo che regolerà il senso di marcia, oppure a operai che faranno da movieri. Un altro “tappo” dunque, con disagi per gli automobilisti in una strada che nelle ore di punta è molto trafficata, anche a causa dei lavori per costruire la rotonda sulla ex 131, poco più avanti. E non è l’unico caso: dovrebbe partire in questi giorni anche il cantiere per realizzare il percorso ciclopedonale per Ateneo in via Monserrato.

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