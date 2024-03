Nuovo cantiere, cambia la viabilità 

Qualche disagio, inevitabilmente, sarà da mettere nel conto. Perché arrivato all’ultimo step dei lavori di riqualificazione di viale Trieste, quello che prevede l’intervento nel tratto compreso tra via Roma e via Pola (all’altezza dell’assessorato regionale all’Ambiente, per intendersi), il Comune deve rivoluzionare ancora (fino alla fine dei lavori) la circolazione di auto, mezzi pubblici e biciclette. Dalla mezzanotte di domani (mercoledì 13) questo spicchio di Cagliari interessato da lavori che rivoluzioneranno (in meglio) una delle principali vie di accesso alla città subirà nuove modifiche alla viabilità. Toccherà attrezzarsi, dunque, e imparare i nuovi sensi unici, divieti etc. che il cantiere che si allunga fino a Pola (prima lavori su un lato di viale Trieste, quello destro verso la stazione, poi sull’altro) impone.

Le novità principale

Nel dettaglio, una delle principali novità riguarderà via Roma, il tratto compreso tra la stazione ferroviaria e l’incrocio con viale Trieste: fino a oggi, infatti, si può percorrere in entrambi i sensi di marcia, da una parte verso viale Sant’Avendrace, dall’altra verso Palazzo Bacaredda. Dalla mezzanotte di domani, invece, il doppio senso resta solo sul tratto tra la stazione e via Maddalena, mentre tra via Maddalena e viale Trieste sarà istituito il senso unico, direzione viale Sant’Avendrace. Questo perché l’impresa ha bisogno di “cantierare” la parte di carreggiata oggi utilizzata dalle auto che scendono verso Palazzo Bacaredda per cominciare i lavori.

Nuovo semaforo

Un’altra modifica è prevista in viale Trieste, direzione via Roma, all’incrocio con via Pola: le auto che arrivano da viale Sant'Avendrace, dalla mezzanotte di domani, non potranno più proseguire dritte verso la stazione ma avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in via Pola (e da qui, eventualmente, in via Carloforte). Per disciplinare il traffico della auto che arrivano da via Roma e da viale Trieste, all’incrocio di via Pola sarà sistemato un semaforo. In caso di «semaforo spento o lampeggiante, i veicoli che percorrono viale Trieste verso via Sant’Avendrace hanno l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza» a quelli che arrivano in senso opposto da viale Trieste, direzione via Roma, si legge nell’ordinanza che fissa la nuova viabilità temporanea nella zona.

Via Roma

In via Roma, detto del senso unico a salire verso viale Sant’Avendrace, resta il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra via Maddalena e la stazione ferroviaria di piazza Matteotti. Questo perché, dalla mezzanotte di domani, le auto che scenderanno da via Maddalena, una volta raggiunto lo stop, avranno la possibilità di svoltare a destra (esattamente come è stato finora) oppure girare a sinistra (questa è la novità) verso piazza Matteotti. Ancora: per consentire i lavori, la carreggiata sarà ristretta ne tratto compreso dal numero civico 74 sino all'intersezione con viale Trieste; inoltre, ai fini della sicurezza di automobilisti e pedoni, in questo tratto, verrà istituito il limite massimo di velocità di 30 chilometri orari.

La buona notizia è che i lavori non dureranno a lungo: dopo aver terminato la riqualificazione tra piazza del Carmine e via Caprera, viale Trieste si prepara all’ultimo step per diventare, come la parte già finita, più bella, più sicura, più pedonale e molto illuminata.

