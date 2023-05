Nuovo campus,  oggi l’inaugurazione 

L'inaugurazione della nuova casa dello studente sembra non mettere tutti d'accordo. All'apertura del campus di viale la Plaia che si terrà oggi, infatti, si affiancherà un sit in di protesta organizzato dagli studenti dell'associazione studentesca Unicaralis.

La contestazione si lega alla situazione del caro affitti che nelle ultime settimane ha destato l'attenzione del mondo politico: una situazione che si ripercuote inevitabilmente anche sulla garanzia del diritto allo studio e che interessa al pari delle altre città italiane anche Cagliari. Unicaralis denuncia il mancato intervento delle istituzioni sulla situazione del caro affitti: «Vent’anni di promesse, 20 anni di attesa, 20 anni in cui non sono state ascoltate le proposte volte a fermare la cementificazione destinando strutture inutilizzate, come i vecchi edifici militari abbandonati presenti in città, ad accogliere gli studenti», affermano i rappresentanti.

Da qui la decisione di boicottare la cerimonia di inaugurazione, invito rivolto a tutto il mondo studentesco e che è stato accolto anche dalla Cgil, che parteciperà alla protesta: «Chiediamo che il fondo contributi sia aumentato e che si acceleri la ristrutturazione delle case dello studente», afferma il sindacato.

Immediata la risposta dell'Ersu, che in un comunicato ha ribadito gli interventi in corso per riqualificare alloggi già in uso come la Casa dello studente di via Monte Santo e ha assicurato che, entro la fine del 2023, si passerà da 400 a 600 posti letto attivi, per arrivare a 1000 nel terzo trimestre del 2024. Ulteriori 440 posti saranno garantiti entro i prossimi due anni con il completamento del secondo lotto del Campus, oltre ad una nuova mensa di 400 posti ed una palestra coperta.

Alle accuse sulla mancata garanzia del diritto allo studio, che interessa soprattutto i circa 13.000 studenti fuori sede risultati non idonei nel bando per gli alloggi, l'Ersu argomenta ricordando due soluzioni adottate recentemente per arginare il problema: da un lato l'aumento del fitto casa fino al valore massimo consentito, da un altro la previsione di destinare parte dei nuovi posti letto a tali studenti. Dopo la replica dell'Ersu, gli studenti di Unicaralis definiscono inaccettabile l'utilizzo politico dei mezzi di comunicazione istituzionale dell'ente ma si dicono pronti al dialogo.