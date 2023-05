Nuovo campus nella scuola per piloti:  centro logistico, alloggi e tanta tecnologia  

Sarà presentato questo giovedì il nuovo campus dell’International Flight Training School. Una superficie di 130mila metri quadri, pari a 18 campi di calcio sulla quale sorgono gli alloggi degli allievi piloti e del personale della scuola.

Il campus, che si trova nell'aeroporto militare di Decimomannu, ospita una struttura che contiene dei sistemi di addestramento a terra di ultima generazione, un nuovissimo hangar, una linea volo per i T-346A, un nuovo centro logistico e di manutenzione. La scuola di volo addestra piloti militari provenienti da tutto il mondo che volano su caccia tecnologicamente avanzati, come gli Eurofighter o gli F-35. L'Ifts è già operativa da luglio 2022 è ha accolto allievi dall'Italia e da altri paesi come Qatar, Giappone, Germania, Singapore, Austria e Canada.

La formazione degli allievi si fonda sull'eccellenza tecnologica di Leonardo rappresentata dal sistema integrato di addestramento basato sull'M-346 (denominato T-346A per l’Aeronautica Militare) e sull'innovativa tecnologia LVC (Live, Virtual and Constructive), un ambiente di simulazione integrato che fornisce uno scenario operativo generato grazie alla combinazione di reale e virtuale.

