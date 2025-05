Nuovo campo, un milione per il cantiere 

Il nuovo campetto in erba sintetica di via della Resistenza inizia a prendere forma. I cantieri nel polo sportivo Generale Porcu di Selargius sono in corso da mesi, partiti di fatto la scorsa estate: in progetto il restyling si concentra su campo da calcio principale, spogliatoi da anni inagibili e nel vecchio playground un tempo in terra battuta dove gli operai sono all’opera da settimane. Tutto finanziato con fondi del Pnrr, 1 milione di euro.

Una rinascita che proseguirà grazie alle altre risorse erogate dalla Regione, ulteriori 800mila euro certi da investire sul polo sportivo più importante della città, dove gravitano ogni giorno circa mille atleti tra calcio, atletica, tennis e basket. In progetto c’è la messa a norma e l’efficientemente energetico, ma anche l’adeguamento alle norme previste dalla Fidal per la pista di atletica leggera, sino alla sostituzione della recinzione fra spalti e campo da calcio principale. E infine la realizzazione di un nuovo campetto per il calcio a 7.

