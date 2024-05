Nuovo campo nell’oratorio Don Bosco 

Nuovo campo di calcio nell’oratorio Don Bosco di Selargius. Dopo mesi di lavori il playground in erba è pronto: l’inaugurazione è in programma lunedì - dalle 19 - con l’arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi che sarà presente per la benedizione di rito. I lavori - iniziati lo scorso dicembre - si sono concentrati nella messa in sicurezza dello spazio, per poi proseguire con la sostituzione delle recinzioni e la realizzazione del nuovo manto erboso. Tutto finanziato con risorse dell’associazione “Don Bosco” Aps, il contributo della Fondazione di Sardegna, e le donazioni di cittadini e aziende.

«Uno spazio di incontro socio educativo attraverso lo sport per i ragazzi della nostra città», dice Luca Cardia, coordinatore educativo dell’associazione. In programma l’avvio della scuola calcio dell’oratorio per i più piccoli, ma anche di attività di sport per l’integrazione dei giovani con disabilità e in situazioni di disagio.

