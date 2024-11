Nuovo campo intitolato a Gigi Riva 

Quando il drappo rosso è stato sollevato, il “Campo da calcio Gigi Riva” è stato immediatamente invaso da decine di bambini festanti per il battesimo del terreno di gioco intitolato a Rombo di Tuono. Una giornata di sport, ma soprattutto una festa: l’inaugurazione del nuovo campo in erba sintetica di via Tigellio intitolato all’attaccante del Cagliati scudettato e della Nazionale ha anche permesso a tantissimi bambini di partecipare all’appuntamento organizzato dal settore giovanile e scolastico della Figc per la categoria primi calci.

Nuovo stadio

L’impianto sportivo, che arricchirà il numero di spazi presenti nel paese destinati allo sport, è costato 586mila euro, finanziati dalla presidenza del Consiglio dei ministri e grazie a un mutuo contratto dal Comune. Il sindaco, Walter Cabasino, ammette di essersi commosso quando ha telefonato a Nicola Riva per chiedergli cosa pensasse dell’idea di intitolare un campo di calcio a suo padre: «Riva è stato per noi un punto di riferimento, non solo per quanto ha fatto in campo, ma per essere stato in grado di incarnare quella voglia di riscatto di un intero popolo, aveva scelto di essere sardo, capendo più di chiunque altro il significato di quel sardismo culturale che non c’entra nulla con la politica. Gigi aveva un grande legame con Pula, ed era di casa a Is Molas: per noi era normale incontrarlo per strada, si è sempre dimostrato disponibile con chi aveva piacere di conoscerlo».

Il legame

L’affetto per Pula di Rombo di Tuono è confermato anche dal figlio Nicola: «Papà era sardo anche in queste cose, amava Pula ma non ci veniva a luglio e agosto perché troppo caotica. Questa dimostrazione di affetto non può che farci piacere, per questo voglio ringraziare a nome della mia famiglia il Comune per aver voluto dedicare a mio padre questo campo, dove sarà bello veder giocare felici tanti bambini».

Mario Brugnera, che con Gigi Riva ha giocato in quel Cagliari degli immortali, fa un augurio ai piccoli calciatori che attendono trepidanti di entrare in campo: «Vedo che ci sono anche i bambini della scuola calcio creata da Gigi, la speranza è che possano seguire le orme di un altro bambino sardo passato per di qui e diventato grande, Nicolò Barella». A Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora allo Sport, le ultime parole prima della benedizione di don Marcello Loi e il via libera ai bambini all’ingresso in campo: «Non ho visto giocare Gigi Riva, ma attraverso i racconti della gente ho capito cosa rappresentasse per la nostra terra, intitolargli questo campo è stata una scelta facile. Questo risultato è frutto di un grande lavoro di squadra: ringrazio i nostri uffici, la Pula servizi e il Pula calcio per quello che hanno fatto».

RIPRODUZIONE RISERVATA