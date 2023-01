Nuovo campo ed è hockey mania 

Il punto di ritrovo di molti giovani di Uras, cresciuti con bastone e pallina fin da piccoli. È il campo di hockey dell’impianto sportivo alla periferia del paese, che da lunedì scorso è tornato a disposizione delle tre società dopo un intervento di sistemazione. Per ora, si potrà utilizzare solo per gli allenamenti, si attendono le ultime autorizzazioni per le gare. Il manto, in erba sintetica, è alimentato ad acqua e permetterà un miglior scorrimento della pallina. Altra novità, è il collaudo del tappeto e del sottomanto da parte della Federazione internazionale di hockey, che consentirà lo svolgimento di partite nazionali e internazionali. Il campo di hockey potrebbe diventare dunque un fiore all’occhiello di Uras: è l’unico di questo tipo nell’Oristanese.

Il fenomeno

In questo piccolo paese di circa 3 mila abitanti, l’hockey è di casa. Tre società: la storica Juvenilia e le più recenti Ht Sardegna e Avior hockey project che insieme contano un centinaio di atleti, giovanissimi e adulti. Due società, Juvenilia e Ht Sardegna, militano in A1, a un passo dal campionato Elite delle otto squadre più forti in Italia (in cui non manca la Sardegna, con l’Amsicora e la Ferrini).

La sfida

«È un campo nettamente migliore del precedente in erba sintetica» commenta Roberto Marcias, presidente della Juvenilia, prima società di hockey in paese fondata nel 1974 da don Giovannino Pinna e dall’allenatore Remo Pia. È grazie a «signor Remo» che l’hockey è arrivato a Uras. In quegli anni, il professore ed ex giocatore dell’Amsicora era tornato in paese, portando con sé qualche bastone vecchio e voglia di coinvolgere i ragazzi in un nuovo sport, considerato minore rispetto al più popolare calcio. «In quasi 50 anni siamo riusciti a ritagliarci uno spazio a livello nazionale, vincendo i campionati di promozione e due giovanili – prosegue Marcias – Il momento più significativo è stato la promozione in A1 nel maggio del 2017». «Auspico che entro la primavera si possano disputare le gare di campionato a Uras. Utilizzare i campi di altre società è una grossa spesa» commenta il vicepresidente di Ht Sardegna, Sergio Pia. Veterano dell’hockey, è uno dei primi sette ragazzi dai quali è nata la Juvenilia. Oggi segue le classi della scuola media di Ales per un progetto di introduzione all’hockey, per trovare nuovi talenti da inserire nelle Giovanili. Altro “talent scout” è Ignazio Corrias, anche lui dei primi sette atleti della Juvenilia. Dopo aver giocato per più di 30 anni prima alla Juvenilia poi all’Hockey club, è oggi un allenatore ed è il presidente di Avior hockey project. «Il mio è un hockey itinerante – spiega Corrias – seguo i ragazzi della scuola media di Baratili San Pietro. Le lezioni sono extracurricolari». Per Corrias, è importante che l’hockey si diffonda: «L’hockey è presente a Uras da tanto tempo. Ora bisogna portarlo nell’Oristanese».