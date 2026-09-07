Nuovo campo da calcio, via ai lavori 

I lavori nella pista di atletica e per il nuovo campo di calcio sono partiti nei giorni scorsi, l’ultimo step di riqualificazione nell’impianto sportivo più importante di Selargius, il Generale Porcu, lì dove il Comune negli ultimi anni ha investito 3 milioni di euro fra campi e Pala Vienna. E dove gravitano sei società sportive: basket San Salvatore, Libertas e Atletica Selargius, circolo tennis, Futura calcio e Selargius calcio, con un totale circa 3mila iscritti.

Il progetto

Il nuovo cantiere è finanziato dalla Regione con 800mila euro, 200mila li ha messi il Comune: si va dall’efficientamento energetico all’adeguamento alle norme previste dalla Fidal per la pista di atletica leggera, sino alla realizzazione di un nuovo rettangolo da gioco per il calcio a 7. «Lo sport sta riprendendo vita, una priorità per questa amministrazione e per il sottoscritto», dice l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas. «Parlo da assessore ma prima di tutto da sportivo che utilizza gli impianti comunali: servono palestre e campi agibili dal punto dei vista strutturale e sicuri, ma soprattutto crediamo fermamente che lo sport abbia un valore educativo e sociale fondamentale per i nostri giovani».Otto mesi di lavori, poi lo stadio Virgilio Porcu riaprirà i cancelli a tutte le società sportive locali. «Oltre a pista di atletica a norma e nuovo campo in erba sintetica, verranno installati i pannelli fotovoltaici sopra gli uffici e gli spogliatoi, e sostituita la recinzione che separa il campo dalle tribune», sottolinea l’esponente della Giunta Concu.

Otto mesi senza campo

Fuori, temporaneamente, le società di atletica e calcio che in questi mesi di lavori - sino a fine aprile del 2027, salvo imprevisti - non potranno utilizzare l’impianto di via della Resistenza. «L’ufficio Sport sta provvedendo, insieme ai dirigenti sportivi, a trovare soluzioni alternative», assicura l’assessore Argiolas. In testa la Libertas Campidano, che conta circa 450 iscritti, senza contare gli atleti con disabilità che fanno parte della grande famiglia sportiva guidata dal presidente Simone Sirigu. «Stringeremo i denti per qualche mese, ma finalmente avremo una pista nuova, questo ci consentirà non solo di allenarci e disputare le gare, ma anche di ospitare manifestazioni a livello regionale», commenta Sirigu alle prese con i preparativi per il trasloco momentaneo.

Gli altri impianti

A breve partiranno anche i lavori da mezzo milione al Pala Vienna, la casa del basket selargino. Sullo sfondo resta l’unica palestra comunale rimasta inagibile, quella di via Rossini, dove servono importanti interventi strutturali ancora da finanziare. Per gli impianti di via Parigi, delle Begonie e Ariosto è invece atteso nei prossimi giorni l’ok dei professionisti esterni incaricati dal Comune e il via libera definitivo all’utilizzo per il nuovo anno sportivo.

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