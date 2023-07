Nuovo campo da basket pieno di colori 

A Nuoro riqualificato il campetto da basket delle palazzine Area di via Piemonte. Un’esplosione di colori pastello e forme geometriche tondeggianti, anche linee che ricordano un ciottolato azzurro. Tutto frutto della collaborazione tra Comune, associazione #AdessoBasta e Street art ball project. «Nel 2020 ve lo avevamo promesso - scrivono sui social - “08100”, il campetto di via Piemonte, torna alla comunità». Un’opera d’arte importante. «Le forme disegnate rappresentano delle pietre, ognuno ci vede quel che vuole - dicono i ragazzi -. Se una delle pietre “abbandona”, per esempio, il muro a secco, quello cede. Se restano unite, il muro rimane lì millenni». Il design del murale su pavimentazione è stato realizzato da Paolo Baraldi e Andrea Carta. I lavori nel Piano delle periferie. Soddisfatto l’assessore Fabrizio Beccu: «Il prossimo intervento nell’ex Artiglieria». (g. pit.)

