Nuovo bocciodromo in gestione per sei mesi  

Il Comune di San Sperate comincia la ricerca per i futuri gestori del bocciodromo comunale: l’amministrazione ha pubblicato un avviso per individuare un soggetto interessato alla gestione della struttura comunale, quella tra le vie Marianna Serra e Santa Suja.

L’incarico durerà sei mesi, con possibilità di proroga per altri sei, e comprenderà la conduzione, la manutenzione ordinaria dell’impianto e delle aree verdi interne, oltre alla custodia e alla sorveglianza dello stabile. Il gestore dovrà organizzare attività sportive e ricreative compatibili con la struttura, farsi carico delle spese per le utenze, le manutenzioni ordinarie e, se attivato, della gestione del bar con relativa licenza. Possono candidarsi associazioni, società, cooperative ed enti sportivi con esperienza nella gestione di impianti e in regola con gli obblighi contributivi. Il tempo è pochissimo ormai: la domanda, completa di modulo allegato e documento d’identità, dovrà essere inviata esclusivamente via pec a protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it entro le ore 12 di domani , indicando nell’oggetto la manifestazione di interesse per la gestione del bocciodromo comunale. Solo pochi giorni fa dal Comune avevano fatto sapere che l’aggiudicazione dei lavori per il terzo campo del bocciodromo era andata a buon fine. (m. pil.)

