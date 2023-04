Nuovo blitz nella casa dei parenti: scatta l’arresto 

L’altro giorno è stato denunciato dai carabinieri di Selargius per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai familiari. Ieri è finito agli arresti domiciliari su provvedimento del magistrato: nonostante il divieto, è entrato nella casa per lui off limits, facendo scattare il pronto intervento dei carabinieri della stazione che lo hanno arrestato. Il magistrato ne ha poi disposto i domiciliari in un’altra abitazione.

Protagonista della vicenda un giovane di 32 anni, sottoposto alla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. Il provvedimento era stato emesso il 31 dicembre scorso dal gip del Tribunale di Cagliari, per maltrattamenti alla mamma e alla sorella. Le indagini erano scattate tempo prima con controlli, appostamenti e raccolta di testimonianze. Un lavoro informativo coordinato dal maresciallo Daniel Lombardi, comandante della stazione. Il 9 aprile è tornato nell’appartamento dei familiari, scappando prima dell’arrivo dei carabinieri intervenuti dopo una telefonata. Ieri l'episodio si è ripetuto: questa volta è scattato l’arresto. (r. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA