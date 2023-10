Nuovo blitz dei vandali nella zona rossa del cantiere fantasma 

Via Dettori nel fine settimana è in balia di vandali e sbandati. L’ultimo blitz nella zona rossa nel cuore della Marina, chiusa da gennaio a causa dei crolli, nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha approfittato del buio e della totale assenza di vigilanza per distruggere le recinzioni che si affacciano su piazzetta Aramu e su piazzetta Savoia. Non è chiaro se i teppisti si siano trasformati in ladruncoli entrando nelle case lesionate. Di sicuro hanno rischiato grosso, il cantiere presenta ancora scavi aperti, tubi e zone pericolose, soprattutto quando la visibilità è scarsa.

La scoperta è stata fatta ieri mattina, ma a distanza di ore la zona non era stata ancora messa in sicurezza. Un fatto grave perché in piazzetta Savoia la rete divelta che impedisce l’accesso confina con una scuola privata.

Per non parlare di chi si ferma per un caffè o una bibita nei tavoli dei bar ed è costretto al poco piacevole spettacolo. Di sicuro richiama l’attenzione dei turisti che pensano si tratti un sito archeologico, salvo poi, delusi, fare retromarcia dopo aver visto i tubi arancioni e vari cavi.

la vicenda di via Dettori sembra sia lontano dalla soluzione. Fausto Mistretta, il perito nominato dal Tribunale, ha depositato la sua relazione. Ora si attendono i rilievi e le controdeduzioni degli ingegneri dei condomini.

Nel frattempo la zona andrebbe vigilata e protetta con maggiore sensibilità.

