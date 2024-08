Nuovo blitz dei maleducati alla Caritas 

Gli incivili non mollano. Anche la notte scorsa qualcuno ha abbondato alcune buste piene di rifiuti davanti all’ingresso della sede della Caritas, ospitata nei locali della ex chiesetta di San Paolo, in via Versilia. Questa volta però, oltre alla solita busta piena di vestiti, è stato lasciato anche un vecchio bidone di plastica. A scoprire l’ennesimo atto di inciviltà, a poche ore dalla denuncia pubblica e dalla richiesta di maggiori controlli, è stata la responsabile Maria Antonietta Dessì. «Chi agisce in questo modo è un incivile e va fermato», aveva commentato proprio due giorni fa e adesso un’altra sorpresa. Un fenomeno che in città va avanti da tempo, nonostante il cartello affisso al portone ricordi sia il divieto di abbandonare rifiuti o vecchi oggetti per strada sia gli orari di apertura della sede per la consegna dei vestiti o altri oggetti da donare. Non certamente bidoni di plastica che devono essere smaltiti all'ecocentro. Dall’associazione infine ricordano che il centro di raccolta chiude per tutto il mese di agosto e per la prima settimana di settembre. La speranza è che vengano rispettati i dieviti e si fermi la cattiva abitudine di abbandonare i rifiuti. ( s.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA