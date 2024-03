Nuovo blitz dei ladri nell’azienda Sel-Com 

Sono tornati i ladri, giovedì notte, nell’azienda Sel-Com di Gianni Carboni a San Giovanni Suergiu. La prima volta avevano colpito lo scorso agosto.

Come la volta scorsa, sono stati portati via importanti accessori e materiali indispensabile per la produzione di prefabbricati e case mobili, di cui la ditta è leader in Sardegna da oltre 40 anni. «Giovedì sera ho chiuso la mia azienda, come di consueto, verso le 19 - racconta Gianni Carboni - Prima di andar via, visto quanto accaduto poco più di 6 mesi fa, faccio sempre un controllo per verificare che tutta l’area, capannone incluso, sia stata chiusa in maniera adeguata». Era tutto a posto, ma ieri quando è tornato per aprire e preparare le consegne agli operai, la scoperta: «Ho notato che una delle porte rinforzata a seguito del precedente furto, è stata manomessa e spalancata, dentro il magazzino non c'era più nulla, tutto ripulito con cura. Non potevo crederci, ho chiamato subito i carabinieri». I ladri, come la volta scorso hanno divelto la recinzione, questa volta quella situata sul retro dell'azienda e dopo aver affiancato un furgone hanno trasportato tutto passando sul lato più nascosto alla visuale: «Hanno portato via anche stavolta tutto ciò che con sacrificio avevo riacquistato dopo l'ultimo furto, e anche tutti i materiali e le attrezzature nuove appena consegnate due giorni prima. È stato portato via persino un grosso gruppo elettrogeno e le batterie dei mezzi parcheggiati». Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Giovanni Suergiu: «Hanno agito a colpo sicuro – conclude – sapevano che c’era parecchio materiale nuovo da rubare, questa cosa mi preoccupa. Il danno è circa 20-25 mila euro, hanno messo in ginocchio l’azienda».

RIPRODUZIONE RISERVATA