Nuovo blitz dei ladri in Rianimazione, ora è allarme furti   

I ladri hanno colpito ancora negli spogliatoi del reparto di Rianimazione del San Martino. Solo che questa volta sono andati via a mani vuote anche se hanno danneggiato gli armadietti utilizzati abitualmente dal personale. È il quinto episodio che si registra in pochi mesi al pian terreno dell’ospedale, subito è scattata la segnalazione alla polizia che si sta occupando delle indagini.

L’allarme

Ieri mattina al termine del turno notturno gli operatori si sono accorti che qualcosa non andava: le porte degli armadietti erano state forzate e tutta la sala era a soqquadro. Il colpo però non ha fruttato nulla perché i medici, dopo le ripetute visite sgradite, non hanno più lasciato negli armadi borse con soldi o oggetti di valore. Resta il danno e la preoccupazione per una situazione che ormai si sta trascinando da alcuni mesi. Personale e sindacati sollecitano maggiori controlli dentro e fuori l’ospedale magari con l’installazione di telecamere. La squadra mobile intanto procede con gli accertamenti e le indagini per cercare di individuare i responsabili di questi blitz che stanno creando preoccupazione tra il personale.

I colpi

Da fine novembre a oggi i furti sono stati diversi. La prima volta erano stati rubati il portafogli di un medico con mille euro e tutti i documenti, poi il secondo colpo aveva fruttato circa 500 euro, ancora erano stati portati via 400 euro infine la borsa di un’infermiera oltre ai danneggiamenti agli arredi come accaduto anche nell’ultimo tentativo avvenuto nella notte fra martedì e mercoledì. Già in passato c’era stato un periodo in cui i ladri colpivano in vari reparti e infatti erano stati potenziati i sistemi di vigilanza. Ultimamente invece chi entra in azione si ferma sempre al pian terreno, negli spogliatoi del reparto di Anestesia e Rianimazione (forse perché è più facile da raggiungere) senza addentrarsi nelle altre zone.