Nuovo blitz ambientalista, imbrattata la Barcaccia 

Le acque della fontana della Barcaccia, a piazza di Spagna a Roma, si tingono di nero: è l'ultima azione eclatante degli eco-attivisti di Ultima Generazione , che dopo il blitz di Palazzo Vecchio a Firenze tornano a colpire ai piedi della scalinata di Trinità dei Monti. Tre persone, che hanno esposto lo striscione “Non paghiamo il fossile”, sono state fermate dai carabinieri e ora rischiano una denuncia per danneggiamento. Per tingere l'acqua è stato usato liquido a base di carbone vegetale. Ma questo non rasserena le autorità: «Spesso - ha detto il sindaco Roberto Gualtieri - interventi con materiali che sulla carta possono essere rimossi poi danneggiano il monumento».

