Nuovo blackout in centro, la protesta dei ristoratori: «Gravi danni economici» 

Dopo piazza Yenne ieri è stata la volta di via Asproni: blackout di mattina, senza alcun preavviso se non un foglio attaccato su un palo della strada, e enormi disservizi per i commercianti della zona. «La situazione è insostenibile», sbotta Emanuele Frongia, presidente di Fipe Confcommercio Sud Sardegna. «Non chiediamo l’impossibile ma solo la certezza di essere informati per tempo e adeguatamente, in modo da poterci organizzare». «Quando siamo arrivati al locali, alle 9 del mattina, abbiamo trovato la corrente elettrica staccata», spiega Armando Pibiri, titolare del Dorian Gray. «Nessuno, però, ci aveva avvertito del disservizio: non abbiamo ricevuto nessuna mail, nessuna pec. L’unico avviso era un foglio appeso con lo scotch a un palo della luce, al cento della strada, che nessuno ha visto. Tutto questo significa una mezza giornata di lavoro persa e, nel nostro caso, tutta la carne conservata nelle celle frigo da buttare. Già la stagione è stata quella che è stata, adesso ci fanno buttare i soldì così. Non c’è rispetto. Il servizio dovrebbe essere garantito anche in caso di intervento, perdipiù programmato, e invece non è così. E’ una follia», dice ancora.

Le conseguenze

Il concetto lo ribadisce Emanuele Frongia: «La comunicazione circa l’interruzione dell’energia elettrica è ritenuta inadeguata dai titolari di bar, ristoranti e locali. In diversi casi si rischia ora di dover buttare la merce deperibile, con conseguenze pesanti sul piano economico. Ci troviamo davanti a un disservizio gestito in modo approssimativo, che dimostra la totale assenza di un dialogo con le imprese. Non è possibile che gli unici avvisi consistano in fogli attaccati a un palo, lasciando gli operatori a scoprire solo all’ultimo che resteranno senza elettricità per ore».

Ricadute sul turismo

Inevitabili anche i danni all’immagine turistica della città: «Questi episodi minano la credibilità di Cagliari e la fiducia di chi investe e lavora ogni giorno per garantire un servizio di qualità a cittadini e turisti. Siamo preoccupati», conclude Frongia, «per la frequenza e la gestione dei disservizi che stanno interessando i punti nevralgici della città, in piena stagione turistica, e chiediamo con urgenza l’apertura di un tavolo di confronto con le istituzioni e i gestori dei servizi essenziali.

