Nuovo belvedere sul Monte 

«A Nuoro non c’è il mare, ma abbiamo un bellissimo Monte che va valorizzato. Pensiamo dunque non a un lungomare, ma a un lungomonte». Così è cominciata la riunione del comitato “Monte Ortobene ultima spiaggia”, guidato da Antonio Costa, per la presentazione venerdì sera nella sala convegni dell’hotel Grillo di un progetto ambizioso. Presenti tanti cittadini e simpatizzanti, pronti a condividere un’idea che intende arricchire la città: il progetto prevede la messa in sicurezza e l’abbellimento del belvedere in cima al Monte.

L’iniziativa

L’idea progettuale nasce dal comitato ed è stata proposta allo studio Boi, società di ingegneria srl. «Il belvedere (Lungomonte) non vuole essere una semplice riqualificazione, ma un progetto strategico per valorizzare un’area panoramica unica, come poche altre in Sardegna. Abbiamo pensato l’opera per essere un punto di riferimento turistico e paesaggistico, facendo in modo che si integri perfettamente nel contesto naturale», spiega l’ingegnere Gianluigi Boi.

Le proposte

Il percorso spazia da nord est a sud ovest per circa tremila chilometri quadrati, e si estende per circa 300 metri lungo la strada provinciale. «Il nuovo percorso pedonale - spiega Boi - si otterrà dall’allargamento della piattaforma, sul lato a valle di circa 3 metri, per consentire la formazione di un cordolo spartitraffico di circa un metro-1,20 ed un camminamento della larghezza media di 4 metri. Il tutto sarà delimitato da un parapetto con montanti in lega di alluminio». Il progetto è volto a migliorare la vivibilità dell’area, creando uno spazio sicuro per cittadini e turisti e incentivando, perché no, anche l’economia dell’oasi. Per quanto riguarda l’ampliamento si ipotizzano due soluzioni complementari. «La prima - spiega Boi - è meno impattante dal punto di vista ambientale, e prevede la formazione di piastre poggianti su elementi in calcestruzzo, acciaio e legno lamellare. La seconda considera la realizzazione di opere di contenimento prefabbricate in calcestruzzo precompresso poste a sostegno di un ammasso in misto di cava». Immancabile l’illuminazione, panchine, sedute, fioriere e aiuole verdi con sistema di irrigazione a goccia con un bassissimo consumo idrico. Si mira a un design moderno e minimale. Il presidente del comitato ha elencato le numerose difficoltà che le attività, i residenti e i fruitori del Monte affrontano ed elencato gli interventi svolti dai volontari di “Ultima spiaggia” per tenere viva un’oasi tanto cara, ma ancora non pienamente valorizzata.

