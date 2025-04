Nuovo bando per le strisce blu 

Nuova gara d’appalto per la gestione dei parcheggi a pagamento nel centro di Carbonia. I circa 300 stalli blu ricavati prevalentemente in centro saranno messi a bando per una gestione di cinque anni.

L’attesa

I candidati, alcuni dei quali hanno già inoltrato manifestazione di interesse, hanno tempo sino al 9 di maggio per presentare le proprie offerte. Nel frattempo, pochi giorni fa, il Comune ha prorogato di altri tre mesi (seconda proroga) l’appalto che era stato assegnato in via sperimentale alla azienda che sta operando in base alle indicazioni fornite dall’amministrazione municipale. Dodici mesi di sperimentazione che hanno consentito di stabilire pregi e difetti del sistema strisce blu. Fra le conferme, il fatto che la sosta a pagamento sarà solo di mattina: dalle 13 in poi le soste fra gli stalli colorati di blu sarà gratis. Confermato anche la tariffa (ribassata) di 0.30 euro per mezzora e di 0.50 per un’ora. Gli automobilisti potranno beneficiare anche del cosiddetto quarto d’ora di cortesia: cioè i primi quindici minuti gratis (di solito i vigil park scattano una foto alla targa della vettura senza ticket per controllare l’effettiva durata del parcheggio). Vale ancora il sistema di pagamento con le monete da inserire nei totem distribuite fra le vie del centro o tramite la App. «In questi mesi – spiega il comandante della Polizia locale Andrea Usai – abbiamo ricevuto diverse manifestazioni di interesse da parte di aziende che ritengono congrue e pertanto interessanti le nostre proposte: quindi per ora confermiamo il servizio per tre mesi ma nel frattempo è aperta la gara d’appalto con l’auspicio che giungano offerte interessanti». Chi vincerà, potrà gestire i trecento stalli per cinque anni. Non sono compresi i 120 parcheggi del parcheggio multipiano di via Verona: non sono considerati economicamente vantaggiosi.

Il disegno

Negli ultimi mesi il Comune ha dovuto rivedere l’utilità di alcuni stalli blu: sono stati ad esempio eliminati in piazza Ciusa di fronte al mercato civico perché era palese che non venissero utilizzati in alcun modo. Ed è confermata anche l’eliminazione degli stalli dal tratto basso di viale Gramsci. I residenti di piazza Matteotti e di piazza Rinascita avranno a disposizione i pass, come richiesto da una mozione (approvata dall’assemblea civica) del consigliere Luca Arru: cioè la possibilità di parcheggiare gratis di mattina. Sarà concesso solo per una vettura.

