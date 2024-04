Nuovo bando per le mense scolastiche 

Con l’appalto dei servizi mensa e scuolabus in scadenza, il Comune di Guspini prepara i bandi per il riaffidamento per i prossimi due anni scolastici (2024-26), con possibilità di rinnovo di un ulteriore anno alle stesse condizioni. La ditta che si aggiudicherà il servizio mensa (scuole primaria e infanzia) dovrà garantire la fornitura di pasti di alta qualità seguendo il principio del “chilometro zero”.

Questo è in linea con i punti del progetto “Mensarda a km zero”, a cui il comune ha aderito e che promuove politiche alimentari basate su un approccio teso a recuperare il legame fra il cibo ed i luoghi di produzione con la valorizzazione delle produzioni locali e la sensibilizzazione dei piccoli verso una dieta sostenibile: «Sono questi servizi di primaria importanza, “di civiltà” perché di supporto all’Istruzione che è il vero ponte verso il futuro», chiosa l’assessora all’istruzione Francesca Tuveri. Le tariffe per i pasti sono le stesse degli anni precedenti e variano in base all’Isee del nucleo familiare: da 0 euro a 4,4 euro. Il quadro completo è presente nei canali ufficiali del comune. Per le famiglie con più di un figlio iscritto, è prevista una riduzione del 15 per cento sulla quota di contribuzione. Per quanto riguarda il servizio scuolabus, l’aggiudicatario dovrà garantire il trasporto degli studenti per due tratte nell’anno scolastico 2024-2025 e una tratta nell'anno scolastico 2025/2026. Attualmente, ci sono 26 alunni: 15 sulla tratta 1 (Guspini-Montevecchio) e 11 sulla tratta 2 (Guspini-Sa Zeppara-Pip). Tuttavia, si prevede che a partire dall'anno scolastico 2025/2026, non ci saranno più studenti che necessitano del trasporto sulla Tratta 1.

