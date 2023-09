Nuovo bando per la strada killer 

Un bando milionario per i lavori sulla Provinciale disseminata di croci, ormai nota come strada della morte. È stata indetta dalla Provincia la nuova gara d’appalto per la posa del manto d’asfalto su due chilometri e mezzo di tracciato, la base d’asta è da 1 milione e 300 mila euro, fondi che l’ente aveva ricavato grazie ad economie di bilancio.

Modalità e tempi

Il primo lotto di lavori, completato all’inizio dell’estate, ha interessato un tratto di un chilometro e mezzo l territorio di Villamassargia ed è costato 700mila euro. Ora toccherà al secondo lotto che interessa la porzione di Provinciale che conduce alla Sp 85. «Il nuovo appalto prevede la prosecuzione dell’intervento – spiega il commissario della Provincia Sud Sardegna Mario Mossa – partendo dal punto in cui sono stati completati i lavori del primo lotto in direzione di verso Carbonia per altri due chilometri e mezzo: la decisione di continuare agganciandosi al segmento concluso è una scelta dei tecnici». Al momento dunque la bitumazione non riguarderà il tratto nel quale, la scorsa primavera, si sono verificati alcuni incidenti mortali: «Ci arriveremo gradatamente col ribasso d’asta e con altri fondi», garantisce Mossa. L’opera, come la precedente, punta a garantire per alcuni decenni i livelli di sicurezza: «Si scaverà per mezzo metro – spiega il commissario – e verrà creato un nuovo solido sottofondo col compattamento del terreno su cui verrà steso l’asfalto nuovo».

Il guard-rail

I lavori potrebbero partire a dicembre, in concomitanza con la posa del guard-rail centrale in cemento. Infrastruttura che se fosse stata già presente da anni avrebbe evitato quasi tutti gli incidenti mortali avvenuti nel 2023 sulla Provinciale 2 dovuti a scontri frontali dopo invasioni di corsia e all’assenza quasi totale della segnaletica che, tuttavia, ora è stata realizzata. «Proprio oggi è previsto un incontro decisivo con il progettista – anticipa Mossa – per approvare il progetto esecutivo a inizio settimana prossima, pertanto stiamo rispettando il cronoprogramma». In questo caso, per la posa della barriera centrale in cemento sulla quattro corsie verranno invitate un numero selezionato di imprese allo scopo di accorciare i tempi: «I lavori di installazione della barriera di mezzeria e del nuovo asfalto – conclude Mossa – potrebbero convivere tranquillamente».

