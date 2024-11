Nuovo bando per la gestione del Caffè Letterario 

Dopo nove anni, il Caffè Letterario in piazza Zampillo di proprietà del Comune di Villacidro si avvia a un nuovo bando. La concessione per gli attuali gestori scadrà infatti alla fine di quest'anno e la Giunta ha già deliberato le linee guida a cui dovranno attenersi gli uffici nella progettazione del bando.

«Come amministrazione, abbiamo inserito dei riferimenti sui punti di forza del nostro territorio: cultura, turismo ed eccellenze produttive – specifica l'assessora alle Attività produttive, Loredana Porcu –. Vorremmo che la prossima gestione offra un servizio costante, in particolare durante gli eventi di punta che animano il nostro paese nell’arco dell’anno e che si orienti verso una valorizzazione multifunzionale degli spazi per coniugare attività culturali, commerciali e turistiche, con un’attenzione alle nostre eccellenze produttive ed enogastronomiche, senza però snaturare l’identità di Caffè Letterario». Il Caffè Letterario è un edificio dalla forte identità storica: l’ex Casa Cogotti apparteneva un importante casato della comunità villacidrese di fine Ottocento. «Sarà rilevante nella futura concessione dare spazio alla progettazione culturale: arte, spettacolo, letteratura, musica, cinema, enogastronomia, e alle diverse tipologie di intrattenimento, come mostre, incontri, seminari, laboratori, workshop e piccoli concerti», aggiunge l’assessore alla Cultura Christian Balloi.

«Questi anni sono stati una esperienza intensa e appagante – racconta l’attuale gestore, Francesco Pinna –. In attesa del nuovo bando, ringraziamo tutto l’associazionismo e le realtà con cui abbiamo sviluppato iniziative e progetti culturali».

RIPRODUZIONE RISERVATA