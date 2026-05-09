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Buggerru.
10 maggio 2026 alle 00:44

Nuovo bando per il servizio di salvamento a mare 

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Il comune di Buggerru ha indetto un bando pubblico, finalizzato all’individuazione di un’impresa che si occuperà durante la prossima stagione estiva del servizio di salvamento a mare dei bagnanti nelle spiagge del centro costiero.

«ll servizio di supporto alla balneazione – si legge nell’avviso del comune di Buggerru – rientra nel Sistema integrato di salvamento balneare (Sisb) 2026. Il Comune ha indetto il bando pubblico per la presentazione delle manifestazioni d’interesse riguardante il servizio di supporto alla balneazione per l’anno in corso». Le richieste di ammissione da parte degli operatori dovranno essere effettuate mediante l’apposita piattaforma regionale del portale gare, SardegnaCat.

«Le manifestazioni d’interesse – fanno sapere dal Municipio – dovranno essere presentate attraverso il portale SardegnaCat entro le 12 del 21 maggio 2026». Maggiori informazioni a riguardo si possono trovare sul sito ufficiale del Comune. Tra qualche giorno si conosceranno le date di inizio del servizio di salvamento amare per la prossima stagione estiva. Ci sono ancora due settimane. (fe. ma.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

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