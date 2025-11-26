VaiOnline
Iglesias
27 novembre 2025 alle 00:17

Nuovo bando per i cantieri Lavoras 

Una autentica boccata di ossigeno per molti disoccupati della cittadina mineraria che a breve, potranno trovare impiego nel cantiere comunale Lavoras.

È stato presentato ieri il bando di partecipazione per il nuovo cantiere, nel quale troveranno impiego trentanove persone in cerca di una occupazione. Le figure professionali richieste sono le seguenti: otto maestri muratore in pietra o mattoni, tre idraulici, tre elettricisti per impianti esterni e interni nelle costruzioni, un giardiniere, quattro addetti al verde pubblico, dieci manovali edili, tre impiegati amministrativi, un perito agrario, sei geometri. Tutte le informazioni relative al bando presentato potranno essere richieste in Comune o cliccando sul sito del Comune di Iglesias. I cantieri Lavoras si confermano dunque una valida risposta alla richiesta di impiego e per trentanove famiglie o persone singole della città rappresenta davvero una opportunità di riscatto sociale.

«Sono molto felice che il Comune possa offrire questa nuova opportunità di lavoro a tante persone - ha dichiarato il vicesindaco, Francesco Melis - trentanove posti di lavoro non sono pochi e rappresentano una boccata di ossigeno per la nostra comunità. I cantieri Lavoras in questi anni, hanno portato avanti e realizzato molti progetti importanti per la nostra città. Noi contiamo su questo genere di iniziative per avviare molti progetti che abbiamo in cantiere, per i quali l’aiuto di questi lavoratori è indispensabile».

