Nuovo bando per assegnare l’appalto dei traghetti 

Nuovo tentativo per assegnare l’appalto dei trasporti marittimi da Carloforte a Portovesme e Calasetta. La Regione ci riprova con un nuovo bando, in scadenza il 2 novembre, dopo che i due precedenti bandi sono andati a vuoto, portando a due proroghe consecutive.

Il bando è composto da due lotti, uno per l’isola di La Maddalena e uno per l’sola di San Pietro. Il servizio trasporti relativo a Carloforte, con traghetti diurni e notturni sugli scali di Portovesme e Calasetta, vale 84 milioni di euro, per 72 mesi. Questo è il valore del servizio stimato nel bando. Le offerte delle compagnie di navigazione interessate alle tratte per le isole minori dovranno pervenire alla Regione non oltre il 2 novembre. In occasione del secondo bando andato deserto lo scorso febbraio, dopo il 31 marzo è scattata una nuova proroga per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini di Carloforte che non potrebbero muoversi dall’isola senza un servizio organizzato di traghetti per Portovesme e Calasetta. L’attuale proroga è in vigore fino al 31 dicembre di quest’anno. Per questo è fondamentale che il nuovo bando, appena pubblicato, si chiuda con un epilogo diverso dalle gare precedenti, andate entrambe deserte.

