L’evento.
13 ottobre 2025 alle 00:36

Nuovo bagno di folla per il finale di Lollas 

Chiude con il solito bagno di folla la due giorni di “Lollas-Case in festa”, che sabato e ieri ha portato quartesi e turisti in giro per le case campidanesi. Già dal mattino ieri in tantissimi hanno affollato Sa dom’e Farra per assistere agli spettacoli e al laboratorio “L’arte del pane quartese e le sue ricette”. In serata è invece toccato ai dolci protagonisti del laboratorio “La sapienza delle Maistras Drucceras di Quartu”.Poi in serata di nuovo tutti nelle case, nella cantina degli eredi Perra, all’ex Convento dove erano organizzate iniziative di ogni tipo.«Anche quest’anno è stato un successo», ha detto l’assessora al Commercio Rossana Perra, «un’edizione migliorata nella cura e nella ricerca delle case con due novità assolute come la cantina degli eredi Perra e la Casa Pau Atzori e con la partecipazione per la prima volta degli ex magazzini delle ferrovie restaurati».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Pinna