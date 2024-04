Nuovo autovelox lungo la Statale 

Limite di velocità ridotto da 80 a 70 chilometri all’ora e un secondo autovelox in direzione Iglesias con limite a 50 chilometri orari. Lo hanno stabilito il Comune di Decimomannu e il prefetto di Cagliari al termine di una serie di cinque incontri sulla messa in sicurezza della strada Statale 130. Soluzione tampone in attesa che partano i lavori finanziati dal Ministero con cento milioni. Interventi bloccati da tre anni per una serie di intoppi burocratici, l’ultimo dei quali la mancanza di una valutazione di impatto ambientale.

Gli incontri

Come si è arrivati a questa scelta? Sul tavolo c’erano due proposte: la Polizia stradale ha proposto la realizzazione di una rotonda, il Comune l’abbassamento generale dei limiti di velocità e l'installazione di un secondo autovelox in direzione Iglesias.

Il prefetto fino ad ora era a conoscenza della situazione solo parzialmente e dopo i primi incontri ha esaminato personalmente tutti i documenti disponibili, dichiarandosi turbato per la gravità della situazione. Lo stesso prefetto organizzerà un incontro anche con la presidente della Regione Alessandra Todde in quanto nuova commissaria straordinaria per la viabilità nell’isola, anche con i sindaci dei centri che asi affacciano sulla Statale. C’è da capire come sbloccare i lavori da cento milioni di euro: per il rilascio della valutazione di impatto ambientale, aspetto che da tre anni blocca il prosieguo dell’iter per i lavori definitivi di messa in sicurezza, è emerso che anche a gennaio scorso sono state avanzate ulteriori richieste di integrazioni dal Ministero dell'Ambiente.

Il progetto per la messa in sicurezza è pronto ormai da tempo, così come ci sono i fondi per realizzarlo: la Statale 130 verrà elevata in corrispondenza dei principali svincoli di Elmas, Assemini e Decimomannu.

Le reazioni

«Dopo anni di impegno finalmente le nostre richieste vengono prese in considerazione - commenta Matteo Urru, ex assessore comunale ai lavori pubblici e oggi consigliere di minoranza - naturalmente tutto ciò non deve distogliere l'attenzione dal vero obiettivo, la definitiva messa in sicurezza dell’incrocio con la strada per San Sperate».

Più cauto il comitato per la messa in sicurezza della Statale 130: «È un palliativo - commenta il portavoce Ottavio Schirru - ovviamente ci fa piacere che le istituzioni inizino a occuparsi di questo scandalo ma c'è bisogno di ben altro, devono partire i lavori, questa è l’unica cosa che conta».

Nel complesso però prevale l’ottimismo: «Sono molto soddisfatta di questi incontri e della disponibilità dimostrata dal prefetto - commenta la sindaca Monica Cadeddu - al momento siamo in attesa dell’ordinanza Anas con i nuovi limiti e poi si procederà subito con l'installazione del nuovo autovelox».

