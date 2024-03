Nuovo automezzo a disposizione dei malati e dei disabili 

Un nuovo autoveicolo per Anteas, l’associazione di volontariato nata per volontà di Guido Atzori che volle organizzare per il paese un servizio di assistenza e aiuto a coloro che si trovano in difficoltà per problemi di salute. Con una cerimonia a cui ha partecipato il parroco don Antonio Massa e il sindaco Giuseppe de Fanti, molti curiosi e passanti, il presidente di Anteas Medio Campidano Giorgio Tuveri ha presentato nella piazza XX Settembre il nuovo automezzo, un Fiat Doblò XL, per il servizio di trasporto di malati e bisognosi d’assistenza, attrezato anche per il trasporto di persone disabili in carrozzina.

Il Doblò sostituisce il vetusto mezzo che iniziò il servizio nel 2019 e che ha percorso migliaia di chilometri verso gli ospedali di Cagliari e altre strutture sanitarie per il disbrigo d’importanti pratiche sanitarie di residenti nel paese impossibilitati a farlo personalmente. Il servizio di trasporto è richiesto da persone di tutte le età e per i più svariati motivi, in particolare da persone anziane e di altre senza parenti residenti nel paese. È un “Servizio Gratuito di Trasporto Sociale” in quanto non sono richiesti pagamenti o tariffe.

RIPRODUZIONE RISERVATA