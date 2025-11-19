VaiOnline
Via Trieste.
20 novembre 2025 alle 00:33

Nuovo attraversamento più sicuro per i pedoni 

Dopo gli ultimi investimenti avvenuti in viale Trieste, tra cui quello che ha coinvolto anche uno studente del liceo “Asproni”, fortunatamente senza gravi conseguenze, il Comune di Nuoro e il comando della polizia locale sono intervenuti con urgenza per aumentare i livelli di sicurezza stradale nella zona scolastica.

Ieri sono stati eseguiti i lavori per la realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato proprio davanti all’istituto, all’incrocio con via Asiago.

Strisce zebrate che erano già presenti, ma l’opera è stata pensata per costringere le auto a rallentare in prossimità della scuola, garantendo così maggiore protezione agli alunni nelle ore di ingresso e uscita, ma anche a tutti i pedoni. Un intervento analogo è stato completato anche in viale Funtana Buddia, un altro degli assi viari considerati a rischio, dove in passato si è registrato persino un incidente mortale. La nuova infrastruttura rientra in un piano di messa in sicurezza reso necessario dopo l’ennesima escalation di investimenti ai danni dei pedoni verificatasi in città nell’ultimo mese. Il Comune continuerà a monitorare i punti critici del traffico cittadino per programmare ulteriori interventi mirati alla tutela dei pedoni e di tutti gli utenti della strada.

