Ancora fiamme e paura a Bitti nella notte tra martedì e ieri per un nuovo attentato incendiario. Il bersaglio di questo ennesimo atto di vandalismo è stato un pick-up appartenente a un allevatore, parcheggiato in via Giovanni XXIII, nel pieno centro abitato. È il quinto incendio doloso registrato da dicembre nel paese dove non sono mancati furti nelle case di anziani facendo salire l’allarme sociale al punto che il sindaco si è rivolto alla prefetta di Nuoro.

Escalation

La lunga scia di terrore che sta colpendo il paese inizia a dicembre, da allora cinque auto sono andate a fuoco. Due mezzi sono stati bruciati durante la stessa notte nella centrale piazza Asproni, altre due (in tempi diversi) in via Brigata Sassari, una proprio all’uscita del paese verso Onanì. Due notti fa il raid nel centro storico, in via Giovanni XXIII. Mentre in casa di un’anziana, nel giro pochi giorni, i ladri sono entrati per ben due volte. Il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, ha prontamente reagito alla notizia, esprimendo forte preoccupazione per la crescente instabilità sociale e la recrudescenza di atti di violenza.

La preoccupazione

«Dopo l’ultimo attentato ho sentito la prefetta di Nuoro, Alessandra Nigro, per manifestarle la preoccupazione dovuta alla recrudescenza dei problemi di ordine pubblico registrati in paese», ha dichiarato il sindaco. Ciccolini ha precisato che la prefetta ha rassicurato sull’inserimento della questione di Bitti nel prossimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza a cui parteciperà anche il sindaco per approfondire le cause di questo crescente fenomeno e cercare soluzioni condivise. «La situazione sta diventando insostenibile ed è giusto dare un segnale di legalità a chi nell’ombra sta minando il clima del buon vivere civile della nostra comunità. Un clima che negli ultimi anni ha affrontato certamente altre criticità, ma non la frequenza di fatti criminosi accaduti di recente», ha aggiunto Ciccolini sottolineando che la frequenza degli atti vandalici ha raggiunto livelli preoccupanti. Il primo cittadino ha concluso: «Tale quadro ci impone ora una riflessione più ampia e approfondita, per superare quanto prima questo spiacevole momento».

RIPRODUZIONE RISERVATA