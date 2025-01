Nuovo attentato: auto in cenere anche a Capodanno 

Un altro blitz incendiario a circa mezz’ora dallo scoccare del nuovo anno, a segnare la fine del 2024 marcato da una drammatica ondata di attentati ravvicinati. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi l’auto di E. S. pensionato del posto, posteggiata nella trafficatissima via Conteddu. I soliti ignoti hanno utilizzato un innesco per appiccare le fiamme che nel volgere di pochi minuti l’hanno avvolta, trasformandola in una carcassa di metallo fumante. Cosi, nella tarda serata di San Silvestro, Siniscola ha dovuto convivere con l’ennesimo messaggio intimidatorio di una lunga lista che nel volgere di 12 mesi ha visto andar in fumo ben 33 mezzi, di cui 12 nelle ultime due settimane di dicembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di stanza a Murtas Artas che hanno rinvenuto i segni che confermano l’origine dolosa. Un nuovo raid che allungando la lista degli atti intimidatori, ha nuovamente destato forte sdegno tra la popolazione, aumentando un senso sempre più marcato di insicurezza e di paura. Le cronache degli ultimi quindici giorni sono state infatti un susseguirsi di episodi criminosi che con sei blitz distinti hanno mandato in fumo ben dieci auto, due mezzi pesanti, una barca, una fienile e se ciò non bastasse si è aggiunta anche la mano dei dinamitardi, con un ordigno fatto esplodere nella casa di campagna di un noto imprenditore edile locale. (f. u.)

