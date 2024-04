Nuovo attacco dei due pitbull 

«Mi ha salvato Maida: i due pitbull si sono avventati su di lei e mi ha protetta quando ero già a terra». Ieri sera, mentre rievocava l’accaduto da un lettino dell’ospedale, nelle parole di Manola Frau, giovane di Carbonia, si percepiva la paura vissuta qualche ora prima: è stata, assieme al suo cane Maida, una femmina di amstaff, l’ennesima vittima dell’aggressione da parte di due cani.

L’attacco

È avvenuto ieri mattina fra via Dalmazia e via Barbagia e gli animali in questione sono sempre gli stessi: due pitbull che appartengono a una donna che abita in via Veneto. La serie ripetuta di casi sta terrorizzando le famiglie della zona al punto che c’è chi ha deciso di non mandare più i bambini a giocare sotto casa, nelle piazzette. A subire l’aggressione è stata una ragazza che abita in via Dalmazia: «Come ogni mattina ho portato al guinzaglio la mia cagnetta a fare una passeggiata: d’improvviso da dietro si sono avventati i due pitbull, uno ha morsicato alla coscia il mio cane, ho cercato di separarli ma sono caduta e Maida si è posta sopra di me per proteggermi, poi ho sentito le urla delle persone e sono svenuta». Racconto che coincide perfettamente con quello di chi ha assistito alla scena: «I pitbull si sono avventati sul cane - rivela Silvia Cuccu, casalinga che in quel momento era affacciata a una finestra – la ragazza ha iniziato a urlare e poi è svenuta, un uomo si è avvicinato con un bastone per spaventare i cani e c’è riuscito». L’allarme è stato immediato. Sul posto carabinieri e il 118: la ragazza è finita al Pronto soccorso per contusioni e lo spavento dovuto a quanto vissuto. La cagnetta invece, un amstaff, ha riportato ferite a una zampa e al costato. «Non deve accadere mai più», ha aggiunto la vittima. Ma intervenire pare sia davvero complicato.

Le denunce

La proprietaria dei cani era già stata denunciata dai carabinieri e un mese fa il sindaco aveva emanato un’ordinanza che disponeva il sequestro dei pitbull. Il provvedimento ha vigore solo se vengono trovati fuori dall’alloggio (o pertinenze). Pertanto i cani non sono mai stati prelevati. E quando ieri le forze dell’ordine (carabinieri, polizia municipale e personale di un canile convenzionato) si sono attivate pattugliando la zona alla ricerca dei due animali, i cani erano già stati ricondotti a casa. Pertanto, non ravvisando più un pericolo contingente, il sequestro forzato non sarebbe stato autorizzato dalla Procura. La preoccupazione dei residenti è crescente: «Vuol dire – accusa Federica Zurru, una mamma di via Dalmazia – che non manderemo a giocare giù da soli i nostri figli e neppure a piedi a scuola: questa situazione viene abbondantemente sottovalutata, sino a quando non ci scapperà il morto». Le precedenti aggressioni a persone e animali nella zona risalgono a gennaio e febbraio sempre con gli stessi due pitbull.

