Nuovo attacco, catturati due pitbull 

La minaccia dei pitbull lasciati liberi non cessa. Due giorni fa un’altra persona si è trovata faccia a faccia con i due cani: è riuscita a evitare di essere aggredita e si è rivolta alle forze dell’ordine. Ora Comune e Asl hanno già iniziato a mettere in atto le dovute contromisure.

La paura

L’allarme è quasi quotidiano, da una ventina di giorni fa nell’agglomerato fra via Dalmazia, Veneto e Curiel: prima l’aggressione ad una donna che si è rivolta al Pronto soccorso, poi un’altra il giorno successivo ed ecco due sere fa un nuovo allarme riferito da Ugo Bulgarelli, speaker radiofonico di Carbonia: «Nessuna ferita ma l’ho scampata grossa e per prima cosa ho avvisato carabinieri e Comune: si trattava dei soliti due pitbull che mi son trovato di fronte all’improvviso, non nego di avere avuto un grosso spavento e sono scappato».

Polizia municipale e Asl hanno iniziato a prendere le contromisure, sulla scorta delle segnalazioni ricevute direttamente dalle persone, dall’ospedale Sirai e dai carabinieri. Il primo intervento è scattato nel campo rom “storico” all’uscita della città: «Di concerto con la Asl 7 – spiega il comandante della Polizia locale Andrea Usai – abbiamo individuato e ritirato due pittbull che si aggiravano liberamente nell’insediamento o nei pressi, e li abbiamo consegnati provvisoriamente al canile, ma il nostro intervento non si fermerà perché abbiamo individuato il proprietario di altri cani che in questi giorni sono al centro della vicenda».

L’ordinanza

È questione di ore l’emanazione da parte del sindaco di un’ordinanza apposita: consentirà ufficialmente a vigili urbani e personale sanitario di accedere al domicilio di una persona la quale pare detenga i pitbull che vengono indicati come “protagonisti” delle recenti segnalazioni. Un primo tentativo è stato fatto due giorni fa ma non ha dato esito. Si procederà con l’ordine del sindaco che scaturirà dalla relazione congiunta redatta ieri dal referente del dipartimento di Prevenzione servizio randagismo Massimo Maggio e dal responsabile del servizio Sanità animale Alberto Ortu. «L’ordinanza - spiega Massimo Maggio - ci consentirà di verificare la salute dei cani in questione, di eseguire determinate valutazioni come gli eventuali rischi per l’incolumità delle persone e, nel caso fosse necessario, tracciare un percorso rieducativo a favore dell’animale». Perché una cosa appare chiare anche alle autorità competenti: se si tratta dei cani segnalati più volte in questi giorni, il fatto che circolino liberamente costituisce un rischio non indifferente. I recenti fatti di cronaca nazionale, con la morte di un giovane aggredito mentre faceva jogging da tre rottweiler sfuggiti ai proprietari, mostrano che occorre la massima attenzione.

