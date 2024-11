Nuovo attacco alla base italiana 

Beirut. Le forze di pace dell’Unifil di nuovo sotto tiro nel Libano meridionale in tre distinti incidenti ieri, con quattro caschi blu ghanesi rimasti feriti. Stavolta però a colpire sono stati i razzi di Hezbollah. Otto ordigni da 107 millimetri hanno centrato il quartier generale del contingente italiano (dove agiscono anche gli uomini della Brigata Sassari) e del settore ovest di Unifil a Shama, cadendo su alcune aree all’aperto e sul magazzino ricambi della base, dove in quel momento non c’erano soldati. Cinque militari italiani sono finiti in infermeria, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Mentre i 4 peacekeeper del Ghana sono stati colpiti nella loro base Unp 5-42, a est del villaggio di Ramyah.

L’Italia

La missione Onu in una nota ha dichiarato che i lanci sono probabilmente da attribuire ad «attori non statali», cioè all’organizzazione filo-iraniana. Fonti della Difesa italiana hanno fatto sapere che i razzi caduti sulla base di Shama sono stati lanciati da Hezbollah, come hanno rilevato gli artificieri certificando la provenienza dei proiettili precedentemente attribuiti erroneamente a Israele. Informazioni che avevano indotto lo stesso ministro della Difesa Guido Crosetto a parlare di responsabilità israeliane. «È inammissibile che si spari contro il contingente Unifil. Non hanno alcun diritto di farlo, sono truppe che hanno garantito anche la sicurezza di Hezbollah. Se è stato un errore, imparino a utilizzare meglio le armi. Noi non siamo nemici di nessuno, siamo lì per portare la pace», ha commentato dalla Farnesina il ministro degli Esteri Antonio Tajani, esprimendo solidarietà ai militari italiani impegnati con Unifil.

Il lancio

L’esercito israeliano ha confermato che le sue forze non c’entrano nulla. Nel pomeriggio il portavoce dell’Idf ha scritto su X che nella mattinata Hezbollah ha lanciato un razzo che ha colpito la postazione delle forze di interposizione. Il lancio è avvenuto da Deir Aames, uno dei siti usati dal gruppo sciita per attaccare il nord e il centro di Israele. Intanto da Buenos Aire arriva la notizia che l’Argentina ha deciso di ritirare il suo contingente, in Libano con tre membri. La decisione non è stata motivata ufficialmente. Sull’altro fronte, a Gaza, ieri è arrivato in visita alle truppe il premier Benyamin Netanyahu. «Le nostre truppe hanno ottenuto ottimi risultati: Hamas non governerà più Gaza. Inseguiremo e prenderemo chi tiene gli ostaggi», ha detto.

