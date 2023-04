Nuovo assessore, l’opposizione attacca il sindaco 

La nomina del nuovo assessore a Cultura e turismo, Salvatore Picconi, è accolta con toni duri dal gruppo d’opposizione “Progetto per Nuoro” guidato da Lisetta Bidoni. «Una crisi politica gestita come un fatto privato, ma con l’evidente obiettivo di mettere all’angolo Sebastian Cocco e l’Intergruppo», commenta la consigliera comunale che chiede le dimissioni del sindaco e lo bacchetta per la gestione della crisi esplosa a novembre con la revoca dell’assessora Eleonora Angheleddu dopo la nascita di una formazione trasversale come l’Intergruppo. Il primo atto della crisi all’interno della coalizione eletta nel 2020 è seguito da una Giunta tutta a trazione Soddu. «Lunedì il sindaco ha coperto la penultima casella di un esecutivo zoppo da circa 5 mesi, portando in scena un nuovo atto della crisi politica che vede contrapposti due gruppi della sua (ex?) maggioranza», dice Bidoni sottolineando che ora resta vuota l’ultima tessera del mosaico: l’assessorato alla Programmazione e realizzazione dell’Agenda 2030, Reti intelligenti, Politiche europee e di coesione territoriale, Affari generali.

Bidoni contesta il metodo seguito perché - spiega - «tutto è comunicato a mezzo stampa, senza passaggi in Consiglio comunale, dichiarazioni ufficiali da parte dei diversi protagonisti, trattando l’intera vicenda come un fatto privato, tutto interno alla maggioranza, in attesa di ricomposizione, che in realtà si è tradotta nel dissolvimento dell’Intergruppo e nell’irrobustimento del gruppo Soddu». E poi la stoccata: «Il sindaco si è reso protagonista dell’ennesima operazione camaleontica “con me o contro di me” che mette i contestatori fuori dal governo della città, che sfrutta, all’occorrenza e con disinvoltura, gruppi consiliari mobili e fluidi. La città merita di meglio. È dovere del sindaco Soddu, davanti allo sfilacciamento della sua (ex) maggioranza e alla stallo dell’azione di governo, presentarsi in Consiglio comunale per rendere conto a tutti i nuoresi delle ragioni della crisi, dei dossier non affrontati o mal gestiti, dei problemi che verranno lasciati “in eredità” alla prossima Giunta e, un minuto dopo, presentare le proprie dimissioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA