«Nuovo assessore in tempi brevi» 

Un assessore da nominare e un sindaco in piena campagna elettorale. A Nuoro torna ad intravedersi una chiusura anticipata della consiliatura e un possibile voto in primavera. Il primo cittadino Andrea Soddu ha praticamente deciso: sarà tra i candidati alle prossime regionali nelle file di Progetto Sardegna. Ad ammetterlo è lui stesso dopo l’incontro che lo scorso weekend lo ha visto all’ExMè con Renato Soru. Ma per ora Soddu ha un’altra grana da grattare, quella della sostituzione dell’assessora alle Attività produttive Grazia Mele, che si è dimessa per questioni private. «La sostituzione avverrà in tempi brevi», promette.

Aaa assessore cercasi

L’addio attraverso le dimissioni di Grazia Mele rimette in mano a Soddu un assessorato strategico, quello delle attività produttive e di Pratosardo. Lo terrà ad interim. Secondo assessorato insieme a quello della Polizia locale che il primo cittadino ha tenuto per sé dall’inizio del secondo mandato.

«Per il momento terrò io l’incarico della Mele - spiega - ma non sarà per molto. In questi giorni apriremo la consultazione per la sua sostituzione. I tempi? Abbastanza rapidi, ma bisogna scegliere un profilo che abbia un po’ di esperienza e dimestichezza con le categorie amministrative perché la consiliatura è già avviata, penso ad una figura che abbia almeno un’esperienza del settore». Un tecnico, un commerciante? «No, sarà un politico e potrebbe essere all’interno del Consiglio stesso. In questi giorni ci pensiamo».

Possibili soluzioni

Tra le voci circolate dopo le dimissioni della Mele, alimentate dall’incontro con Soru, quella di un’apertura a Liberu per la consiliatura. Nell’incontro, al tavolo, a fianco di Soddu e Soru c’era Pier Franco Devias. Ma i nomi potrebbero arrivare come ha spiegato lo stesso primo cittadino dai consiglieri del suo gruppo, come Giovanna Obinu o Leandro Murru. Tuttavia le dinamiche potrebbero essere complesse. Perché il Consiglio potrebbe andare avanti solo pochi mesi, visto che Soddu annuncia la sua candidatura alle regionali. L’elezione porterebbe alla fine del mandato e al voto in città.

La canidatura

Alla domanda su una candidatura Soddu risponde: «Penso proprio di sì. Nella lista di Progetto Sardegna, se dovessi essere eletto la consiliatura prosegue sino al prossimo turno elettorale col vicesindaco, altrimenti ci sarò sempre io». E a chi chiede le dimissioni, come Lisetta Bidoni, risponde: «Sono previste in caso di elezione. La Bidoni chiede le dimissioni? Lo chiede ogni tanto, non capisco perché».

RIPRODUZIONE RISERVATA